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Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки

07.10.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Для многих представителей мужской половины человечества грядут мрачные времена. Осень, первые морозы, а там уже и зима не за горами. Всё бы ничего, да только вместе с исчезновением теплолюбивых цветов исчезают и девушки в юбках. Мы понимаем эту боль.

Конечно, у зимней одежды есть своё очарование. Отчасти благодаря сменам пор года весна и лето так желанны, когда с приходом тепла девушки начинают отправлять в шкаф шубы и надёжные тёплые штаны. Однако как пережить эти суровые морозные дни, когда холодно не только на улицах, но и в мужских сердцах?

Мы нашли вариант. Да, он не самый лучший, но это хоть что-то. Представляем вашему вниманию пять видов женской деятельности, где мини-юбка – это часть униформы.

Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи

Бортпроводницы

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/lina.omura

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/flightcollant

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/ladies_flight_sky_82

Теннис

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/elisvitolina

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/naomiosaka

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

Фигурное катание

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/ryazan_rulit

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/team_medvedeva.j

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/ul7miloveusih

Хоккей на траве

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/viktoria_stetsenko

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/elektrostalsport

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/elizaveta_dianova

Черлидинг

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/tymoschukate

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/_luiza_15__

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки
Фото: instagram.com/luckydemons_moscow

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Для многих представителей мужской половины человечества грядут мрачные времена. Осень, первые морозы, а там уже и зима не за горами. Всё бы ничего, да только вместе...
 
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