Контролеры смогут останавливать общественный транспорт посреди пути для проверки оплаты проезда

Источник материала: Ежедневник



сitydog.by

С 8 октября контролеры в Минске начнут останавливать общественный транспорт в любом месте для проверки оплаты проезда.

Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал, что с 8 октября контролеры смогут остановить общественный транспорт в любой момент на пути, подняв жезл — такой, как у Транспортной инспекции. Водитель открывает переднюю дверь, контролеры заходят, блокируют компостеры и валидаторы. Транспорт не стоит на месте, служба проверяет оплату в пути.

Ласицкий рассказал, что контролеры будут выбирать такие участки для остановки автобусов, чтобы это было безопасно для всех участников дорожного движения, пассажиров, передает www.tut.by .

В рамках бессрочного эксперимента таким образом проверять начнут только пассажиров в автобусах. «Посмотрим, как это приживется и какой даст результат. Мы имели право останавливать так транспорт и раньше. Просто мы так не работали, а сейчас попробуем. Вы же сами знаете, как только транспорт останавливается на остановке и пассажиры видят контролеров, все безбилетники сразу выбегают. А так некуда будет», — рассказал руководитель филиала.