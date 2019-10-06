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Контролеры смогут останавливать общественный транспорт посреди пути для проверки оплаты проезда

07.10.2019 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Контролеры смогут останавливать общественный транспорт посреди пути для проверки оплаты проезда

сitydog.by

С 8 октября контролеры в Минске начнут останавливать общественный транспорт в любом месте для проверки оплаты проезда.

Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал, что с 8 октября контролеры смогут остановить общественный транспорт в любой момент на пути, подняв жезл — такой, как у Транспортной инспекции. Водитель открывает переднюю дверь, контролеры заходят, блокируют компостеры и валидаторы. Транспорт не стоит на месте, служба проверяет оплату в пути.

Ласицкий рассказал, что контролеры будут выбирать такие участки для остановки автобусов, чтобы это было безопасно для всех участников дорожного движения, пассажиров, передает www.tut.by.

В рамках бессрочного эксперимента таким образом проверять начнут только пассажиров в автобусах. «Посмотрим, как это приживется и какой даст результат. Мы имели право останавливать так транспорт и раньше. Просто мы так не работали, а сейчас попробуем. Вы же сами знаете, как только транспорт останавливается на остановке и пассажиры видят контролеров, все безбилетники сразу выбегают. А так некуда будет», — рассказал руководитель филиала.

 
Теги: Минск
 
 
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С 8 октября контролеры в Минске начнут останавливать общественный транспорт в любом месте для проверки оплаты проезда.
 
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