Шок! В Беларуси абсолютно здоровы всего 27% детей

— За последние годы удалось достичь рекордно низких показателей смертности детей из-за несчастных случаев, травм и других последствий воздействия внешних причин. Но тем не менее по этим причинам в 2018 году умерли 136 детей, и надо всегда помнить о том, что это 136 абсолютно здоровых детей, — отметила во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.





Она обратила внимание, что о безопасности детей должны позаботиться взрослые. В стране есть десять центров по обучению родителей безопасному поведению детей в быту.





Специалист обратила внимание и на ежегодный мониторинг состояния здоровья детей. По итогам 2018 года абсолютно здоровыми признаны всего 27% детей в Беларуси, 1,6% — имеют инвалидность.









— Уровень заболеваемости детей в последние годы стабильный, но нас беспокоит то, что регистрируется неуклонный рост заболеваний глаз. За последние пять лет он составил 21%. При этом за последние десять лет почти в два раза зрение детей дошкольного возраста ухудшилось. Одна из причин — бесконтрольный доступ к различным гаджетам, недостаточное количество внимания со стороны родителей.



