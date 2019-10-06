ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок! В Беларуси абсолютно здоровы всего 27% детей

07.10.2019 16:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В прошлом году в Беларуси из-за несчастных случаев, травм и другого воздействия внешних причин умерли 136 детей.

— За последние годы удалось достичь рекордно низких показателей смертности детей из-за несчастных случаев, травм и других последствий воздействия внешних причин. Но тем не менее по этим причинам в 2018 году умерли 136 детей, и надо всегда помнить о том, что это 136 абсолютно здоровых детей, — отметила во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.

Она обратила внимание, что о безопасности детей должны позаботиться взрослые. В стране есть десять центров по обучению родителей безопасному поведению детей в быту.

Специалист обратила внимание и на ежегодный мониторинг состояния здоровья детей. По итогам 2018 года абсолютно здоровыми признаны всего 27% детей в Беларуси, 1,6% — имеют инвалидность.


— Уровень заболеваемости детей в последние годы стабильный, но нас беспокоит то, что регистрируется неуклонный рост заболеваний глаз. За последние пять лет он составил 21%. При этом за последние десять лет почти в два раза зрение детей дошкольного возраста ухудшилось. Одна из причин — бесконтрольный доступ к различным гаджетам, недостаточное количество внимания со стороны родителей.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году в Беларуси из-за несчастных случаев, травм и другого воздействия внешних причин умерли 136 детей.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Болт здоровенный!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика