Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько в социальных сетях заметил, что подхватить такую штуку во время движения удается не каждому и аккуратно намекнул, что инородное тело могло появиться в колесе и неслучайно...





"Белорусский партизан" поинтересовался у Николая Козлова, доехал ли он дошиномонтажа.





- Болт здоровенный! – говорит Николай Козлов. – Хочу на шиномонтаже уточнить, возможно ли такое, что я мог его случайно на дороге где-то подцепить.





- В соцсетях не особенно верят в другие версии и в комментариях пишут: мол, с каждым на дороге может случиться подобное.





- Это не шуруп, не гвоздь, а болт! Я хочу, чтобы специалисты вынесли свое суждение: случайность это или его специально ввинтили. У меня пока нет ответа на этот вопрос. Наверное, если пофантазировать, то все вполне возможно...





Я совершенно случайно обнаружил болт в колесе. Подошли к машине с Анатолием Лебедько – он блестит. Колесо, кстати, с ним не особенно спускает. Но подкачивать нужно.





Но опять же – я не утверждаю, что это провокация. Меня просто удивляет величина этого болта. Я и раньше пробивал колеса, но это были какие-то стандартные истории.





Всякое, конечно, бывает. Но эта история меня, честно говоря, удивила. Размер болта выпадает из общего стандартного ряда. И у меня пока не хватает фантазии представить, как и где я мог на него наехать. Хотя в жизни бывает абсолютно все – это я знаю совершенно точно!









- С другой стороны, выборы. И могут быть любые провокации...





- Я знаю людей, которые, скажем так, по ту сторону баррикад. Они ничем не гнушаются...Но пока я не доехал до шиномонтажа и не поговорил со специалистами – выводы делать рано.



