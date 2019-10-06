Прессбол — о самом важном. 7 октября начинается очередной тренировочный сбор национальной команды по футболу. Наставник сборной Беларуси на игры со сборными Эстонии и Голландии включил в окончательный список 23 футболиста. Перед вечерней тренировкой Михаил Мархель провел пресс-конференцию.— о самом важном.





Всегда с волнением подхожу к играм. Будем играть в Минске — для нас это большая ответственность перед зрителями. Думаю, это нас мобилизует. Дома обязательно будем играть на победу.





Что ожидаете от игр и чем они могут быть полезны для сборной?

У нас остается четыре матча. Будем их использовать для того, чтобы создать команду, которая будет реально готова бороться за выход на чемпионат Европы. На этом сборе хотим проверить некоторых игроков, сможем ли мы на них рассчитывать в дальнейшем. Понятно, что результат тоже важен. Игры все-таки официальные. Нашей команде важны в том числе и рейтинг, и престиж.





Как оцените уровень соперников?

Не в нашей ситуации разделять [их] на слабых и сильных. Понятно, что мы не будем играть одинаково с Эстонией и Нидерландами. Постараемся решить две задачи: посмотреть новых людей и пополнить копилку очками.





Почему в списке вызванных не оказался голкипер "Оренбурга" Андрей Климович?

Общался с тренером вратарей Александром Сулимой. Это его выбор, которому доверяю. По итогам прошлого сбора хорошо себя проявил Александр Гутор. Он и сейчас в хорошей форме. Можно сказать, что с вратарем номер один определились.





Кроме того, хотели посмотреть в деле двух молодых ребят, которые играют в чемпионате Беларуси. К сожалению, пришлось заменить Плотникова из-за травмы. Вызвали Хаткевича, который по статистике и всему остальному неплохо себя зарекомендовал. Сделали выбор в его пользу.









В прошлый раз вы хотели видеть в команде Швецова, но он был травмирован. Почему не вызвали сейчас?

Он был в расширенном списке. От своих слов не отказываюсь. Обязательно его пригласим в следующий раз, если все будет нормально. У него были проблемы со здоровьем и игрой, поэтому в этот раз обошлись без его услуг.





Почему в сборную не вызваны Гордейчук и Нехайчик?

Планировали их пригласить. У них травмы. Михаил сегодня отправился на обследование. У Паши такая же ситуация — играет на уколах. Нет оснований ему не доверять. Если человек говорит, что не может играть в полную силу, бесполезно что-то обсуждать. Мы не можем рисковать здоровьем футболистов. В будущем рассчитываем на них.





Сергей Кисляк большую роль играет в брестском "Динамо". В сборную он тоже не вызван. Почему?

У нас есть обойма, на которую мы рассчитываем. Не могу сказать, что не рассчитываем на Серегу. Просто сейчас отдаем предпочтение другим.





Вы вызвали Виталия Лисаковича, а не лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Илью Шкурина. Почему?

Я знаю Виталия давно. Знаю его потенциал и желание. А Шкурин пускай в молодежной сборной доказывает то, что он достоин играть в национальной команде.





Матчи пройдут на стадионе "Динамо". Комфортное начало матчей — 19.00 — дает основание полагать на хорошую поддержку со стороны болельщиков. А как считаете вы?

Всегда приятно играть на полных аренах. Надеюсь, зрители придут. Давно не играли в столице. Время удобное. Дай Бог, чтобы и погода не подвела. На матч с голландцами рассчитываем на аншлаг — приедут топовые футболисты. А на игре с эстонцами верю, что нас захотят поддержать. Все-таки сборная потихоньку обновляется. Предыдущая игра нам удалась. Постараемся продолжить в том же духе.





Сергей Политевич попал в расширенный список, однако в "Кайрате" он давно не играет. Общались с ним по этому поводу?

Разумеется. Есть проблемы. Но он такой парень со стержнем. Я его давно знаю. Симпатизирую ему как человеку и футболисту. В таких ситуациях [без игровой практики] мы должны поддерживать игроков. Всякое в жизни бывает. Сергей серьезный футболист. Верю, что он сможет преодолеть этот период.





Александр Нойок готов получить белорусский паспорт. Будете рассчитывать на него в сборной?

Я говорил, что не очень доверяю натурализации. Будет паспорт — будет разговор. Искусственно двигать кого-то в сборную не буду.





В одном интервью вы говорили, что в случае выхода команды на чемпионат Европы вызовите Александр Глеба. Это была шутка?

Ха, чемпионат Европы будет только в следующем году. Мы говорим о каких-то непонятных вещах. Будет день — будет пища. В жизни всякое бывает. За всю мою карьеру встречались разные случаи. Вы поймите, что нужно держать уровень, а не в "Ислочи" на замену выходить.





С большим уважением отношусь к Александру. А прощальный матч — без проблем. Если он решит. Если захочет.









В белорусском футболе обсуждают возможное переименование "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского. Как относитесь к такой инициативе?

Мне тяжело судить о том, как и каким образом это нужно делать. Считаю, человек заслужил своим отношением. Он сделал многое для борисовского и белорусского футбола. Но есть определенные процедуры, которые должны быть соблюдены.





БАТЭ не вышел в осеннюю часть еврокубков. Для команды это плохо, а для сборной Беларуси — это плюс. Ведь игроки борисовской команды приедут не такими уставшими. Согласны?

Доля правды есть. Физические и психологические нагрузки в группе еврокубков ощутимые. Но, если честно, я как тренер сборной хотел бы, чтобы БАТЭ участвовал в групповой стадии. Это опыт и класс. Во встречах с грандами можно увидеть и оценить, на каком уровне находится футболист. Люди сразу проявляют себя с определенной стороны. Я лично сожалею. Хотя в плане физиологии — плюс.





Общаетесь с Игорем Криушенко?

Мы остались в хороших отношениях. Никаких проблем нет. Когда видимся на футболе, общаемся.





Все ли футболисты, вызванные на сбор, сегодня начнут тренироваться?

Сейчас соберемся, медицинский персонал всех посмотрит. Пока могу сказать, что вроде бы все живы и здоровы. Никаких проблем нет. Лишь дадим возможность восстановиться тем, кто вчера играл. Но таких в обойме немного.