Аудиторская палата создается в Беларуси





К настоящему времени Министерство финансов утвердило состав наблюдательного совета по аудиторской деятельности — совещательного органа, который будет курировать деятельность Аудиторской палаты.





От сообщества аудиторов в состав Набсовета включен гендиректор «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко.





Напомним, проект создания Аудиторской палаты предусматривает, что все аудиторы — юрлица и предприниматели — будут платить взносы на ее содержание. Аудиторская палата будет проверять качество работы аудиторов и в случае выявления нарушений наказывать членов, вплоть до исключения из состава палаты.





Такое исключение сделает невозможной работу на рынке аудиторских услуг.









Создание Аудиторской палаты — необходимое условие интеграции белорусских специалистов на едином рынке аудиторских услуг ЕАЭС.