Один из активистов надел тюремную робу и маску Путина, а также повесил себе на шею табличку с надписью "военный преступник". Ещё один активист, одетый в судейскую мантию, зачитал изображевшему Путина список обвинений в военных преступлениях, совершённых "в Украине, Грузии, Чечне".​





Активисты, которые назвали свою акцию "импровизированным Гаагским трибуналом", принесли флаги Украинв, крымских татар, Грузии, стран Балтии. К посольству пришли и бывшие украинские заключённые, недавно освобождённые из российских колоний в результате обмена - Владимир Балух и Артур Панов.









в том числе Лукашенко (Украины среди них нет), а также Сербии и Израиля. Владимиру Путину в понедельник исполнилось 67 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что с утра Путин получает поздравления от зарубежных лидеров. Среди тех, кто позвонил президенту России, лидеры большинства стран постсоветского пространства,(Украины среди них нет), а также Сербии и Израиля.







