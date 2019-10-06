Благодаря истребителю F-35B количество американских авианосцев удвоится

Источник материала: Tut.by

Во время недавних учений истребители пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты доказали способность выполнять задачи, свойственные обычной палубной авиации ВМС США. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Defence Blog .



Фото: wikipedia.org

Эскадрилья истребителей Корпуса морской пехоты США вошла в историю, когда дюжина ее новых сверхзвуковых самолетов-«невидимок» F-35B Lightning II приземлилась на десантном корабле USS America (LHA 6) во время тренировок в восточной части Тихого океана.

Самолеты F-35B эскадрильи VMFA (Marine Fighter Attack Squadron) 122 подтвердили свою способность превратить десантный корабль в легкий авианосец. Летчики доказали, что могут выполнять миссии во всем спектре современных военных действий и что универсальные десантные корабли (УДК) превратились в действительно грозную силу на море.

УДК типа America — новейшие корабли США, которые заменят в будущем десантные корабли типа Wasp. America лучше оптимизированы для применения авиации, чем их предшественники.

Всего американский флот получит 11 новых УДК, которые будут эксплуатировать вместе с десятью «полноценными» авианосцами Gerald R. Ford.