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Ученые дали совет мужчинам, которые хотят иметь детей

07.10.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Употребление алкоголя во время беременности давно связали с врожденными дефектами и проблемами развития у новорожденных. Новое исследование обнаружило связь между врожденными пороками сердца у ребенка и употреблением алкоголя родителями еще до зачатия. Работа китайских авторов опубликована в European Journal of Preventive Cardiology, пишет CNN.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Если мужчина употреблял алкоголь в течение трех месяцев до зачатия, у ребенка был на 44% больший шанс врожденного порока сердца — по сравнению с детьми непьющих отцов.

Если будущие отцы пили слишком много — то есть за раз употребляли пять и более порций алкоголя — вероятность того, что у их ребенка будет врожденный порок сердца, вырастала на 52%.

Предыдущие работы показали, что алкоголь влияет на развитие сперматозоидов и изменения в их активности, хотя лежащие в основе этого механизмы еще не изучены.

Основываясь на результатах исследования, ведущий автор Цзяби Цинь из Центрального южного университета (Чанша, Китай) посоветовал мужчинам не употреблять алкоголь как минимум в течение шести месяцев перед зачатием ребенка, а женщинам — за год (и избегать спиртного во время беременности).

Данное исследование — мета-анализ и обзор существующих работ по данной теме. Оно показывает лишь возможную зависимость — но не доказывает причинно-следственной связи.

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Употребление алкоголя во время беременности давно связали с врожденными дефектами и проблемами развития у новорожденных.
 
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