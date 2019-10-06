ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ужесточение «охоты на зайцев»: в Минске контролеры смогут останавливать транспорт где угодно

07.10.2019 17:13 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С 8 октября контролеры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты проезда между остановками. Для этого они будут показывать водителям специальный сигнальный диск.

«Контролеры прошли инструктаж о том, что останавливать автобусы следует в местах, безопасных для всех участников движения», — рассказал директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий.

По его словам, водитель откроет только переднюю дверь, войдя в которую, контролеры заблокируют валидаторы и компостеры. Автобус отправится дальше по маршруту, а сотрудники контрольно-ревизорской службы в пути будут проверять оплату проезда, сообщает «Минск-Новости».

С помощью нововведения транспортники пытаются бороться с безбилетниками, которые убегают от контролерах на остановках.

По данным Минсктранса, каждый день наземный транспорт Минска перевозит около миллиона пассажиров, за месяц получается порядка 30 миллионов. В сентябре за безбилетный проезд были оштрафованы 12 600 человек, пишут Naviny.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 8 октября контролеры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты проезда между остановками. Для этого они будут показывать водителям специальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благодаря истребителю F-35B количество американских авианосцев удвоится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика