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Ужесточение «охоты на зайцев»: в Минске контролеры смогут останавливать транспорт где угодно
Источник материала: БДГ
С 8 октября контролеры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты проезда между остановками. Для этого они будут показывать водителям специальный сигнальный диск.
«Контролеры прошли инструктаж о том, что останавливать автобусы следует в местах, безопасных для всех участников движения», — рассказал директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий.
По его словам, водитель откроет только переднюю дверь, войдя в которую, контролеры заблокируют валидаторы и компостеры. Автобус отправится дальше по маршруту, а сотрудники контрольно-ревизорской службы в пути будут проверять оплату проезда,
С помощью нововведения транспортники пытаются бороться с безбилетниками, которые убегают от контролерах на остановках.
По данным Минсктранса, каждый день наземный транспорт Минска перевозит около миллиона пассажиров, за месяц получается порядка 30 миллионов. В сентябре за безбилетный проезд были оштрафованы 12 600 человек,
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С 8 октября контролеры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты проезда между остановками. Для этого они будут показывать водителям специальный...
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