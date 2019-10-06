Ужесточение «охоты на зайцев»: в Минске контролеры смогут останавливать транспорт где угодно

С 8 октября контролеры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты проезда между остановками. Для этого они будут показывать водителям специальный сигнальный диск.

«Контролеры прошли инструктаж о том, что останавливать автобусы следует в местах, безопасных для всех участников движения», — рассказал директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий.

По его словам, водитель откроет только переднюю дверь, войдя в которую, контролеры заблокируют валидаторы и компостеры. Автобус отправится дальше по маршруту, а сотрудники контрольно-ревизорской службы в пути будут проверять оплату проезда, сообщает «Минск-Новости».

С помощью нововведения транспортники пытаются бороться с безбилетниками, которые убегают от контролерах на остановках.