До 2 000 фур в месяц и 120 новых рабочих мест. Логистический центр планируется открыть 10 октября возле пункта пропуска «Берестовица»

Источник материала: Вороновская газета





В 2016 году ООО «Бремино Групп» открыло транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги». При расчете оформлять до 800-900 грузовых автомобилей в месяц, в итоге – около двух тысяч. Такая же пропускная способность ожидается и в транспортно-логистическом центре около погранперехода «Берестовица».

Логистический центр непосредственно примыкает к пункту пропуска, поэтому нет необходимости въезжать на территорию страны. Это дает возможность так называемой перецепки иностранных автомобилей на белорусские, что дополнительно предоставляет работу нашим автомобильным компаниям. Эта технология, которая разработана совместно с Государственным таможенным комитетом, позволит значительно увеличить транзитную привлекательность нашей страны.





Проект по строительству ТЛЦ в «Брузгах» и «Берестовице» реализуется по инвестиционному договору между Гродненским облисполкомом и ООО «ВЛАТЕ Логистик», входящим в группу компаний ООО «Бремино Групп». Общий объем финансирования на строительство двух объектов составил более 65 миллионов белорусских рублей. ТЛЦ возле погранперехода «Берестовица» включает в себя складской корпус площадью более 5 000 квадратных метров, административный комплекс, стоянки для легкового и грузового автотранспорта, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 000 квадратных метров, автостоянку.





К концу 2020 года на ТЛЦ «Бремино-Берестовица» планируется организовать более 110 рабочих мест.

Николай ШЛЫК

Фото: bremino.by https://grodnonews.by/