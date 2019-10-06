ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стояла задача не тронуть природу. В канадском лесу построили оригинальный остроконечный дом

07.10.2019 18:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Канадская компания Campos Studio создала среди леса уникальный остроконечный дом для женщины и ее собаки. Как выглядит это сооружение и какие у него особенности, рассказывает Deezen.


Дом расположен в старом лесу на северо-западном побережье Тихого океана. Он построен между деревьями на небольшой поляне, которая находится на возвышенности.

Дом покрыт панелями из черного металла и наклонными деревянными рейками. В центре дома находится кухня, гостиная и столовая с выходом на террасу, откуда видно побережье.



В двух противоположных краях дома расположены спальни. В интерьере — много деревянных элементов.










Перед архитекторами стояла задача не тронуть природу и вписать дом в ландшафт. Как видим, это им удалось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом расположен в старом лесу на северо-западном побережье Тихого океана. Он построен между деревьями на небольшой поляне, которая находится на возвышенности.
 
Новости дня
Новости разные
 
YouTube заблокировал клип музыканта, который скоро приедет в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика