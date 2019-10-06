|
Стояла задача не тронуть природу. В канадском лесу построили оригинальный остроконечный дом
Источник материала: Tut.by
Канадская компания Campos Studio создала среди леса уникальный остроконечный дом для женщины и ее собаки. Как выглядит это сооружение и какие у него особенности, рассказывает
Дом расположен в старом лесу на северо-западном побережье Тихого океана. Он построен между деревьями на небольшой поляне, которая находится на возвышенности.
Дом покрыт панелями из черного металла и наклонными деревянными рейками. В центре дома находится кухня, гостиная и столовая с выходом на террасу, откуда видно побережье.
В двух противоположных краях дома расположены спальни. В интерьере — много деревянных элементов.
Перед архитекторами стояла задача не тронуть природу и вписать дом в ландшафт. Как видим, это им удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом расположен в старом лесу на северо-западном побережье Тихого океана. Он построен между деревьями на небольшой поляне, которая находится на возвышенности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)