Стояла задача не тронуть природу. В канадском лесу построили оригинальный остроконечный дом

Источник материала: Tut.by

Канадская компания Campos Studio создала среди леса уникальный остроконечный дом для женщины и ее собаки. Как выглядит это сооружение и какие у него особенности, рассказывает Deezen .





Дом расположен в старом лесу на северо-западном побережье Тихого океана. Он построен между деревьями на небольшой поляне, которая находится на возвышенности.

Дом покрыт панелями из черного металла и наклонными деревянными рейками. В центре дома находится кухня, гостиная и столовая с выходом на террасу, откуда видно побережье.









В двух противоположных краях дома расположены спальни. В интерьере — много деревянных элементов.





















Перед архитекторами стояла задача не тронуть природу и вписать дом в ландшафт. Как видим, это им удалось.