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YouTube заблокировал клип музыканта, который скоро приедет в Минск

07.10.2019 18:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

YouTube заблокировал клип российского рэпера GSPD (настоящее имя — Давид Деймур) на композицию NFS Underground. На момент блокировки у видео было более миллиона просмотров. Об этом музыкант рассказал в своей группе в «ВКонтакте».


Давид Деймур (рэпера GSPD)

Музыкант запостил скриншот, в котором говорится, что клип заблокирован по требованию государственных органов. Рэпер предположил, что это произошло из-за того, что в композиции упоминаются наркотические вещества.

— Я не собираюсь лезть в «политоту» (политику. — Прим. ред), уж это меня точно не интересует. Меня интересует судьба искусства и творчества. Просто хочется запомнить прописные истины о том, что ни песня, ни фильм, ни книга не могут сподвигнуть человека к противозаконным действиям, если человек сам к ним не предрасположен. Художественные произведения — вымысел, отражение реальности, истории из ваших жизней. На каждом концерте я озвучиваю эту фразу как дисклеймер к своим песням, хотя по-моему всё это очевидно. Ирония, стеб, метафоры вытесняются слугами народа из нашей культуры, а что остается? Только тупая и безэмоциональная буквальность — когда нет никакого поля для размышлений, поиска смыслов и юмора, — прокомментировал блокировку клипа Давид Деймур.

Кстати, 2 ноября GSPD будет выступать в минском клубе Re: Public, на котором представит альбом «МYЗЛО».

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Артист уже приезжал в белорусскую столицу и признался, что это была его первая вылазка за границу России 2009 года. В Минске ему понравилось, если быть конкретней, то он написал в своем Instagram следующее:

— Беларусь — ох… е место. В самом хорошем смысле — это будто европейский СССР. Довольно чисто, спокойно, да и народу не через край. Постараюсь вернуться с концертом осенью, а пока просто скажу, что был очень рад побывать у вас, друзья.

Рэп и хип-хоп концерты в Минске

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Теги: Минск
 
 
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YouTube заблокировал клип российского рэпера GSPD (настоящее имя - Давид Деймур) на композицию NFS Underground. Об этом музыкант рассказал в своей группе в «ВКонтакте».
 
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