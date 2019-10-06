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YouTube заблокировал клип музыканта, который скоро приедет в Минск
Источник материала: Tut.by
YouTube заблокировал клип российского рэпера GSPD (настоящее имя — Давид Деймур) на композицию NFS Underground. На момент блокировки у видео было более миллиона просмотров. Об этом музыкант рассказал в своей группе в
Музыкант запостил скриншот, в котором говорится, что клип заблокирован по требованию государственных органов. Рэпер предположил, что это произошло из-за того, что в композиции упоминаются наркотические вещества.
— Я не собираюсь лезть в «политоту» (политику. — Прим. ред), уж это меня точно не интересует. Меня интересует судьба искусства и творчества. Просто хочется запомнить прописные истины о том, что ни песня, ни фильм, ни книга не могут сподвигнуть человека к противозаконным действиям, если человек сам к ним не предрасположен. Художественные произведения — вымысел, отражение реальности, истории из ваших жизней. На каждом концерте я озвучиваю эту фразу как дисклеймер к своим песням, хотя по-моему всё это очевидно. Ирония, стеб, метафоры вытесняются слугами народа из нашей культуры, а что остается? Только тупая и безэмоциональная буквальность — когда нет никакого поля для размышлений, поиска смыслов и юмора, —
Кстати, 2 ноября GSPD
Артист уже приезжал в белорусскую столицу и признался, что это была его первая вылазка за границу России 2009 года. В Минске ему понравилось, если быть конкретней, то он написал в своем Instagram следующее:
— Беларусь — ох… е место. В самом хорошем смысле — это будто европейский СССР. Довольно чисто, спокойно, да и народу не через край. Постараюсь вернуться с концертом осенью, а пока просто скажу, что был очень рад побывать у вас, друзья.
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YouTube заблокировал клип российского рэпера GSPD (настоящее имя - Давид Деймур) на композицию NFS Underground. Об этом музыкант рассказал в своей группе в «ВКонтакте».
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