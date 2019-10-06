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О школе современной как есть…

07.10.2019 15:33 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В нынешнем учебном году у учителя начальных классов Волчинской средней школы Ирины Казусик набор – пятеро учеников. На одного больше, чем в прошлом году, но на шесть меньше, нежели в позапрошлом выпуске.

Тенденция к уменьшению классов, по словам моей собеседницы, очевидна.

Волчин – деревня красивая и большая. При этом – историческая. Но современное поколение учителей стремится к хорошим заработкам, что небольшие населенные пункты не всегда могут предложить. Поэтому молодежь (не только среди учителей) надолго в деревне не задерживается, и, как итог, наполняемость школы уменьшается…

– Я люблю школу, в другом месте себя не вижу, – рассказывает Ирина Викторовна. – У меня собственное жилье, стаж почти в 30 лет, категория и заработная плата соответственная. А у молодых? Сними комнату за 100 рублей, навести родителей на выходных… На питание. И что в итоге остается? Репетиторством учитель начальных классов не подработает.
…Вот с такого грустного заключения началась наша беседа…

Однако когда разговор зашел о детях, Ирина Викторовна заметно ободрилась. Ведь с маленькими приятно работать: они любопытные, говорят то, что думают, – с ними точно никогда не соскучишься.

Учитель начальных классов отметила, что дети сейчас более непоседливые, нежели в начале 90-х, когда она только пришла работать в школу. Но это считает закономерным следствием того, что дети мало времени проводят в подвижных играх и за дополнительными занятиями, а больше – в гаджетах. Ребенок, сидя в телефоне (где яркие, увлекательные звуковые и визуальные образы сменяются один другим), перевозбуждается, выхода энергии нет – отсюда и беготня на переменах, и неумение быстро сосредоточиться на предмете и спокойно высидеть урок. Своевременным в работе современного учителя Ирина Викторовна считает зап­рет на смартфоны в школе, введенный для учеников. Ведь если дома родители еще могут проконтролировать, какие сайты посещает их чадо, то в стенах учебного заведения этим заниматься некому. А ведь что только не выбрасывают в сеть!!!

Главное, по словам учителя, – умение увлечь детей. И необязательно требовать от ребенка быть первым во всех предметах, важно найти ту сферу, в которой маленький человек наиболее талантлив, и развивать ее.

– Помнится, был у меня мальчик Миша. Учился он средне, но зато как рисовал! Уже в первом классе мог изобразить золотую осень на уровне средних классов художественной школы. Не посещая никакие кружки. Я до сих пор, когда встречаю его, спрашиваю, почему он не стал великим художником, или скульптором, или архитектором. Миша трудится трактористом и очень ответственно относится к своей работе… Его дочь сейчас ходит в школу, и я вижу – один в один мой Мишка: так же учится, но зато как рисует!

Кроме детей из школы общеобразовательной, у Ирины Викторовны есть и другие подопечные…

– В церковь я пришла, после того, как вышла замуж и у нас четыре года не было детей. Я поняла, что не мы здесь, на Земле, главные. Мне предложили вести Воск­ресную школу, и я согласилась. И за каждого ребенка болит сердце. Особенно, когда они подрастают, и видишь, как из маленьких, милых деток, вырастают потерянные по жизни взрослые. Но все равно не теряешь надежды, что в твоих силах посеять в сердце человечка хоть немного добра, любви. Поэтому приходится не только с детками разговаривать, но иног­да больше с их родителями. Просим, не выражайтесь нецензурно и не выясняйте отношения при детях. Ведь ребенок – как губка, его не надо спрашивать, что делают мама или папа дома. Он итак все расскажет своим поведением и манерой общаться. И считаю, что нужно обязательно учить детей доброте и милосердию, умению прощать и просить прощения, а иногда учить родителей, чтобы воспитывали, прежде всего, себя.

Ирина Викторовна надеется, что ее уроки не проходят даром для деток, но и не отчаивается, когда бывшие ее ученики, уже повзрослевшие, рассказывают о своих неудачах. И здесь она готова поддержать советом, дать надежду, что даже из сложной ситуации есть выход; не теряет веры, что ее уроки когда-нибудь принесут добрые плоды.

…Будем надеяться, что агрогородки нашей Республики, в том числе и Волчин, продолжат развиваться – молодые семьи будут приезжать сюда жить и трудиться хотя бы потому, что в сельских школах работают такие учителя, как Ирина Казусик – добрые и ответст­вен­ные, – которым с чистым сердцем можно доверить своих детей.

Анна СОВПЕЛЬ.

 

 
 
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В нынешнем учебном году у учителя начальных классов Волчинской средней школы Ирины Казусик набор – Сообщение О школе современной как есть… появились сначала на...
 
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