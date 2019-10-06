Город в Германии зовёт туристов месяц жить в нём бесплатно. Работу найдут всем

Источник материала: KYKY

Город в Германии предлагает устроить на работу и обещает предоставить бесплатное жилье туристам из других стран. Об этом сообщает 34travel.me со ссылкой на stadt-auf-probe.ioer.eu.

Речь идет о Саксонском Герлице — он находится в восточной Германии, на границе с Польшей. Здесь снимали фильмы «Отель Гранд Будапешт» и «Бесславные ублюдки». Сейчас в городе живут около 54 тысяч человек, и большая часть из них — пожилые люди. Чтобы оживить город, местные власти придумали программу, по которой людям из других городов и стран предлагают бесплатную квартиру на месяц. Такой стратегией уже пользовались американские Детройт и Талса.

В Герлице надеются на приезд фрилансеров, работающих удаленно и не стремящихся к мегаполисам. Сейчас в городе свободно семь тысяч квартир. Новым жителям предложат три квартиры и три места работы на выбор. Заявки подали уже 150 человек — некоторые приедут поодиночке, некоторые с семьями.

Фото обложки: Крис Тоала Оливарес.