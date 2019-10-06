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Беларуский бренд Luxvisage без спроса взял на канал чужое видео, а потом удалил

07.10.2019 17:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский бренд косметики Luxvisage взял видео бьюти-блогера без разрешения. Об этом сообщила автор контента Татьяна Владимирова в Facebook.

Со слов Татьяны, девушка два года работала официальным визажистом в Luxvisage. После ухода она сняла «огромный обзор» их косметики, а позже обнаружила ролики с новыми обложками на YouTube-канале бренда. 

«Я понимаю, что мы в Беларуси. Что авторское право и интеллектуальная собственность — это слова, ничего не значащие для многих брендов (давайте вспомним историю с «Царским золотом» или Мотолько против БТ), но твою ж мать! Я потратила время! Ресурсы! Оплата оператору! Оплата видеоинженеру! Мои знания! Да не офигели ли вы просто скачать мой ролик и залить на свой канал?! А так можно было?! Нет! Так нельзя! И я бы так ответила, если бы меня хоть спросили!», — поделилась впечатлениями Владимирова.

В беседе с marketing.by девушка рассказала, какую реакцию Luxvisage она ожидала: «Меня бы устроили публичные извинения от компании, удаление с канала всех украденных видео, других блогеров в том числе. Так мне было бы понятно: компания признаёт свои ошибки и умеет разруливать кризисные ситуаци».

После поста блогера бренд удалил со своего канала все видео с участием Татьяны Владимировой, даже те, что делались специально для них. Также исчезли видео Дианы Суворовой (Украина) и Red Autumn (Россия).

 
 
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Беларуский бренд косметики Luxvisage взял видео бьюти-блогера без разрешения. Об этом сообщила автор контента Татьяна Владимирова в Facebook. Со слов Татьяны, девушка два...
 
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