Беларуский бренд Luxvisage без спроса взял на канал чужое видео, а потом удалил

Источник материала: KYKY

Беларуский бренд косметики Luxvisage взял видео бьюти-блогера без разрешения. Об этом сообщила автор контента Татьяна Владимирова в Facebook.

Со слов Татьяны, девушка два года работала официальным визажистом в Luxvisage. После ухода она сняла «огромный обзор» их косметики, а позже обнаружила ролики с новыми обложками на YouTube-канале бренда.

«Я понимаю, что мы в Беларуси. Что авторское право и интеллектуальная собственность — это слова, ничего не значащие для многих брендов (давайте вспомним историю с «Царским золотом» или Мотолько против БТ), но твою ж мать! Я потратила время! Ресурсы! Оплата оператору! Оплата видеоинженеру! Мои знания! Да не офигели ли вы просто скачать мой ролик и залить на свой канал?! А так можно было?! Нет! Так нельзя! И я бы так ответила, если бы меня хоть спросили!», — поделилась впечатлениями Владимирова.

В беседе с marketing.by девушка рассказала , какую реакцию Luxvisage она ожидала: «Меня бы устроили публичные извинения от компании, удаление с канала всех украденных видео, других блогеров в том числе. Так мне было бы понятно: компания признаёт свои ошибки и умеет разруливать кризисные ситуаци».

После поста блогера бренд удалил со своего канала все видео с участием Татьяны Владимировой, даже те, что делались специально для них. Также исчезли видео Дианы Суворовой (Украина) и Red Autumn (Россия).