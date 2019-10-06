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«Гобелен – это адский труд». Побывали в музее-заповеднике «Заславль»
Источник материала: СТВ
В фондах музея-заповедника «Заславль» хранится около 20 тысяч музейных предметов, которые сформированы в 22 коллекции, рассказали в программе
Из собственных экспонатов сделали единственный в Беларуси музей-лавку, где представлена местечковая торговля.
Начинаем нашу экскурсию с выставочного комплекса: здесь три зала. Один предназначен для временных выставок. Другой зал – гобеленов, созданных вручную. Здесь же встречаем первых посетителей. Гости приехали из Краснодара.
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В фондах музея-заповедника «Заславль» хранится около 20 тысяч музейных предметов, которые сформированы в 22 коллекции, рассказали в программе «Центральный регион». ...
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