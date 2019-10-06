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«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты
Источник материала: СТВ
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Они составляли народные свадебные ансамбли, привезены из разных регионов Беларуси. Выставке более 20 лет и её аналогов пока нет. Сюда с удовольствием приходят как взрослые, так и дети – будущие музыканты. Для гостей Беларуси это уникальная возможность познакомиться с нашим фольклором.
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