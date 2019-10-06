ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

07.10.2019 18:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В программе «Центральный регион» рассказываем о музее-заповеднике «Заславль». В зале экспозиции «Музыка вячорак» можно увидеть и услышать музыкальные инструменты.

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

Они составляли народные свадебные ансамбли, привезены из разных регионов Беларуси. Выставке более 20 лет и её аналогов пока нет. Сюда с удовольствием приходят как взрослые, так и дети – будущие музыканты. Для гостей Беларуси это уникальная возможность познакомиться с нашим фольклором.

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
В середине 90-ых годов к нам приехал самостоятельно турист из Японии. Фактически без знания языка, с одним только разговорником. И кое-как мы друг друга понимали. И когда пришли в этот зал, когда включили запись музыкальных инструментов, когда стали ему показывать и рассказывать, он пришел просто в неописуемый восторг. Он фотографировал буквально все, очень долго не мог отсюда уйти. Он был счастлив. Некоторые музыкальные инструменты у нас еще можно и потрогать, услышать, как они звучат – можно самому ощутить себя музыкантом. И мы видели, что для него это было, на самом деле, потрясением.

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

Люди в материале: Инесса Соболевская
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Центральный регион» рассказываем о музее-заповеднике «Заславль». В зале экспозиции «Музыка вячорак» можно увидеть и услышать музыкальные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика