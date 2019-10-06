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Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса
Источник материала: СТВ
Самый важный человек в жизни может быть рядом, а может быть очень далеко. Мама всегда остается где-то очень глубоко в сердце и тихонько греет душу. Звезды не прячут своих любимых, а смело их демонстрируют миру. Они такие взрослые, но все такие же красивые и яркие – 11 мамочек известных людей в нашем материале.
Полина Гагарина
Николай Басков
Елена Темникова
Дмитрий Шепелев
Лариса Грибалева
Тимур Батрудинов
Нюша
Дмитрий Колдун
Валерия
Сергей Безруков
Лера Кудрявцева
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Самый важный человек в жизни может быть рядом, а может быть очень далеко. Мама всегда остается где-то очень глубоко в сердце и тихонько греет душу. Звезды не прячут...
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