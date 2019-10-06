Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса

Источник материала: СТВ

Самый важный человек в жизни может быть рядом, а может быть очень далеко. Мама всегда остается где-то очень глубоко в сердце и тихонько греет душу. Звезды не прячут своих любимых, а смело их демонстрируют миру. Они такие взрослые, но все такие же красивые и яркие – 11 мамочек известных людей в нашем материале.

Полина Гагарина

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?



Фото: instagram.com/gagara1987

Николай Басков

«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей



Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Елена Темникова

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова



Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Дмитрий Шепелев

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму



Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Лариса Грибалева

Лариса Грибалёва: «Старшая дочка выносит модный приговор – она мне много даёт советов»



Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Тимур Батрудинов

«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию​​​​​​​



Фото: instagram.com/timurbatrutdinov

Нюша

«Наш ангелочек»: Нюша родила первенца​​​​​​​



Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Дмитрий Колдун

«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует



Фото: instagram.com/koldunmedia

Валерия

«Я люблю тебя больше жизни»: родные, коллеги и поклонники поздравляют Валерию с юбилеем



Фото: instagram.com/valeriya

Сергей Безруков

Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада»​​​​​​​



Фото: instagram.com/s_bezrukov

Лера Кудрявцева

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери



Фото: instagram.com/leratv