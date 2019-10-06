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Кочанова увидела это и сказала: «Боже, какой ужас!» Ефремов о том, как начали ремонт в театре киноактёра
Источник материала: СТВ
После чего решили начать ремонт в театре киноактёра, режиссёр откровенно рассказал в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
И вот начали. Там очень много нужно отремонтировать. И самое главное – оформить сцену, поставить новый свет, сделать более удобные кресла и так далее. Просто заново сделать вспомогательные помещения – гримёрки и прочее.
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
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Кочанова увидела это и сказала: «Боже, какой ужас!» Ефремов о том, как начали ремонт в театре киноактёра
После чего решили начать ремонт в театре киноактёра, режиссёр откровенно рассказал в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального...
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