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Зачем на керосинку баночку поставили? Заславский музей приглашает пройти квест
Источник материала: СТВ
В программе
Здесь можно пройти такой квест: казалось бы, мы все современные люди, мы можем все объяснить. Но одну из загадок разгадывают не все. Обратите внимание на керосиновую лампу. Все, конечно, говорят, что она нужна для освещения. А вот для чего нужна баночка наверху, знает далеко не каждый. И приезжайте к нам, чтобы разгадать этот секрет!
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