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Родной брат Кейт Миддлтон женится: что известно о его невесте

07.10.2019 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Джеймс Миддлтон сделал предложение своей возлюбленной – француженке Ализе Тевене, подарив ей кольцо с сапфиром. 

По информации Daily Mail, младший брат Кейт Миддлтон сразу поспешил поделиться фотографией с невестой в Instagram. На снимке на левой руке девушки красуется помолвочное кольцо.  

Джеймс Миддлтон:
Она сказала ДА. Наш секрет раскрыт, и мы очень рады поделиться с вами этой новостью.  

Родной брат Кейт Миддлтон женится: что известно о его невесте
Фото: instagram.com/jmidy  

В геолокации Джеймс отметил Озерный край. Возможно, молодой человек сделал предложение именно северо-западе Англии.  

Пара встречалась чуть больше года и впервые была замечена вместе на семейном отдыхе Миддлтонов.  

Помимо поста, Джеймс поделился в Instagram-историях несколькими фото с возлюбленной, видео, где они плавают на яхте в море, и еще парой снимков. Аккаунт Джеймса сразу же наполнился комментариями подписчиков, которые спешили поздравить пару.  

Родной брат Кейт Миддлтон женится: что известно о его невесте
Фото: instagram.com/jmidy  

Выбор Джеймсом кольца, возможно, был вдохновлен кольцом его сестры Кейт, которое принц Уильям унаследовал от принцессы Дианы.  

В сентябре стало известно, что Ализе и Джеймс съехались и теперь живут вместе в Западном Лондоне. Один из близких друзей пары тогда сказал: «Он, кажется, наконец нашел ту единственную».  

Миддлтон встретил 30-летнюю француженку в 2018 году.  

Друзья говорят, что девушка не знала, кем был Джеймс, когда на встрече одного из частных британских клубов Ализе подошла погладить кокер-спаниеля Миддлтона.  

Родной брат Кейт Миддлтон женится: что известно о его невесте
Фото: instagram.com/jmidy  

После того, как девушка вернулась к своему столу, Джеймс попросил официанта передать ей записку, в которой пригласил незнакомку встретиться. Несколько недель спустя пара пошла на свидание.  

Дрпузья отметили, что «только после того, как они встретились второй раз, Ализе поняла, кем был парень. Ей об этом вынужден был рассказать один из друзей. Получается, пара встретилась благодаря Элле».  

По словам отца Ализе, его дочь была «покорена британским очарованием Миддлтона и сейчас безумно счастлива с бизнесменом».  

Он также рассказал, что происхождение ее необычного имени связано с названием тропического ветра, известного на французском языке как Alize.  

Родной брат Кейт Миддлтон женится: что известно о его невесте
Фото: instagram.com/jmidy 

Мужчина добавил: «Моя дочь названа в честь моей первой любви – виндсерфинга и ветра Alize, который заполняет паруса». 

Девушка катается на лыжах, говорит на четырех языках, благодаря тому, что в свое время жила в Чили, Индонезии и Бельгии. Она переехала в Великобританию шесть лет назад и окончила Лондонский университет королевы Марии со степень магистра в области инвестиций и финансов. 

Джеймс Миддлтон расстался со своей бывшей девушкой – актрисой Донной Эйр – в начале 2018 года после пятилетнего романа. Пара отказалась комментировать свое расставание. 

Родной брат Кейт Миддлтон – Джеймс: как и чем живет завидный жених Британии (читать далее).   

Люди в материале: Джеймс Миддлтон, Ализе Тевене
 
Теги: Новости
 
 
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Джеймс Миддлтон сделал предложение своей возлюбленной – француженке Ализе Тевене, подарив ей кольцо с сапфиром.  По информации Daily Mail, младший брат Кейт Миддлтон...
 
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