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В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

07.10.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Детеныши африканского белого льва появились на свет в парке дикой природы в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

Для их матери роды стали первыми и львица не смогла обеспечить близнецам должный уход. Поэтому смотрители зоосада поместили малышей в инкубатор. Каждые три часа сотрудники кормят котят козьим молоком и внимательно следят за их здоровьем.

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

Белые львы – исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Во всем мире насчитывается всего около трехсот особей.

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

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Новости Китая. Детеныши африканского белого льва появились на свет в парке дикой природы в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Для их матери роды...
 
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