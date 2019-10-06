Что можно поместить на 46 «квадратах»? Взгляните, какой мини-дом придумали американцы

Источник материала: Tut.by

Этот мини-домик можно возвести на участке всего за две недели. В комплекте идет вся мебель и даже комплект аксессуаров. Его спроектировала американская компания Abodu в сотрудничестве с британской фирмой Koto. Подробности сообщает ресурс «Архидея».



Фото: Joe Fletcher

Мини-дома в природной среде — это большой тренд, обусловленный многими факторами. Во-первых, они позволяют получить отдельное жилье за сравнительно небольшие деньги. К тому же, это экономия площади участка и материальных ресурсов, экологичность небольших проектов, уютность компактных помещений. В общем, у небольших домов есть еще много положительных характеристик.



Фото: Joe Fletcher

Эта постройка представляет собой небольшой домик, который предназначен для размещения на участке рядом с основным домом. Эта современная мини-хижина универсальна — ведь может служить гостевым домиком, студией, кабинетом, в общем, адаптироваться под любые нужды хозяев.

Дом был построен с использованием экологичных натуральных материалов. Внешний вид сооружения был вдохновлен постройками калифорнийского побережья и скандинавским стилем. Экстерьер отделан длинными вертикальными кедровыми досками. Темная металлическая крыша проста и не привлекает к себе лишнего внимания.



Фото: Joe Fletcher

Площадь домика — всего 46 квадратных метров. Несмотря на небольшие размеры, помещение внутри кажется очень просторным. Чтобы добиться такого эффекта, дизайнеры прибегли сразу к нескольким приемам. Во-первых, ощущению воздушности и объема способствуют высокие потолки (3,5 метра). Во-вторых, в оформлении использована светлая цветовая палитра, которая отражает свет и расширяет пространство. Полы отделали светлым деревом, стены и потолок — выкрасили в белый цвет. Отсутствие контрастных визуальных границ между стенами и потолком помогает сделать эффект более убедительным.





Трехстворчатые стеклянные двери объединяют интерьер с окружающей средой, как будто впуская природу внутрь. Перед выходом организовали компактную, но удобную обеденную зону. Это небольшой круглый стол, обеденные стулья и комфортная скамья вдоль всей стены. Под сидениями обустроили вместительные места для хранения.



Фото: Joe Fletcher

Отсутствие перегородок и концепт открытой планировки — еще один проверенный прием, который позволяет сделать компактное жилье более просторным и удобным для жизни. Поэтому обеденная зона плавно перетекает в гостиную, а гостиная — соседствует с кухней.

Черные фасады кухонных шкафов в светлом интерьере становятся эффектными акцентами, внося в оформление выразительный контраст и перекликаясь с темными оконными рамами. Кухню организовали в виде двух параллельных линий. Рабочая зона прекрасно освещена светом из окна в дневное время и светом от двух минималистичных подвесов — вечером.





Пройдя через кухню, можно попасть в ванную и спальню — она служит разделительным коридором между приватными и общественными пространствами. В спальне вертикально ориентированное окно ведет взгляд к потолку, подчеркивая объем помещения. Пространство под кроватью использовали для хранения.



Фото: Joe Fletcher

Из спальни можно попасть в ванную. Чтобы свет проникал в душевую, использовали стеклянную дверку-перегородку. Белоснежные стены и сантехника дополнены деревянными фактурами, которые придают помещению ощущение уюта.

Правда, стоит эта красота по нашим меркам очень дорого — почти 200 тысяч долларов.