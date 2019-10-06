﻿ Руководство детского приюта оформило "гуманитарку" из Германии на своих родственников?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководство детского приюта оформило "гуманитарку" из Германии на своих родственников?

07.10.2019 17:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Администрация Мозырского районного социально-педагогического центра (СПЦ) направила в немецкий Фонд помощи детям Чернобыля список воспитанников, которым нужна гуманитарная помощь. Однако среди них оказались фамилии как минимум 6 близких родственников руководителей центра.

Руководство детского приюта оформило "гуманитарку" из Германии на своих родственников?
фото носит иллюстративный характер
В распоряжение Телеграм-канала NEXTA попал документ – перечень получателей посылок с немецкой «гуманитаркой», присланный в организацию «Wuppertaler hilfe für kinder von Tschernobyl», которая находится в городе Вупперталь, Германия, и специализируется на поддержке детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 



Начиная с 1994 года она доставляет в школы, сады и приюты Гомельщины мебель, игрушки, оборудование, одежду и приглашает детей на оздоровление в Германию.

Среди тех, кто получал гуманитарную помощь журналисты Belsat.eu нашли детей сотрудников администрации Социально-педагогического центра в Мозыре.



Мозырский СПЦ функционирует с 2006 года и имеет 2 подразделения: информационно-методическое и непосредственно приют, где дети живут до момента усыновления или возвращения в биологическую семью. В штате центра работают 33 педагога. По данных СМИ, в 2018/2019 годах реабилитацию здесь прошли 49 детей и подростков, из них шестеро попали в приемные семьи.

Центр получает помощь не только от государства, но и тесно сотрудничает с международными фондами, в том числе с упомянутым выше Wuppertaler hilfe. В июне 2019 года СПЦ прислал в организацию список лиц, которым нужны пакеты с гуманитарной помощью, по 3 на каждого.

Что конкретно в пакетах – нам неизвестно, но, судя по информации о деятельности фонда, это могла быть одежда, продукты, медикаменты, предметы для школы или даже гаджеты.

В шапке письма указано назначение гуманитарной помощи: «для государственного учреждения образования Социально-педагогический центр г. Мозыря, ул. Хоружей, 3, учреждений образования и здравоохранения, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, многодетных, неполных и приемных семей, малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

При этом в адрес приюта (Хоружей, 3) должен поступить только один именной пакет, следует из документа. Остальная помощь записано на другие адреса, а фамилии получателей совпадают с фамилиями работниц администрации приюта.


Администрация Социально-педагогического центра в Мозыре

Например, в списке значится 17-летний Матвей Шмидт. Тем временем директора СПЦ зовут Алла Шмидт. Заместитель директора и заведующая приютом Нина Перепеча на своей старой странице в социальных сетях писала, что имеет внуков Ксению и Матвея. Погодки (2011 и 2012 годов рождения) Ксения Перепеча и Матвей Перепеча появляются и в списке получателей «гуманитарки». Кроме того, туда записана и 88-летняя Валентина Перепеча – вероятно, мать Нины.



Фамилия 8-летней Калерии Клемени совпадает с фамилией заведующей хозяйством СПЦ. Елена Клеменя в соцсетях подписана как Клеменя-Шаблинская. И вот в списке тех, кому нужен именной пакет из Германии, оказались 12-летний Захар Шаблинский и 62-летний Алексей Шаблинский

Журналисты выяснили, что в Мозыре живет только одна семья Шаблинских, поэтому логично предположить, что они – близкие родственники «завхоза» приюта. В друзьях Елены Клемени «ВКонтакте» есть сотрудница СПЦ Алеся Ченкина, которая в графе «дочка» на своей странице написала – Калерия. Весьма вероятно, что это и есть внучка Елены, которой предназначается немецкая помощь.


Чтобы узнать об обстоятельствах, при которых родственники администрации оказались в списке, мы позвонили директору Алле Шмидт. Но она не пожелала говорить с журналистом, как только услышала о Вуппертале.

«А почему я должна отвечать на такие вопросы по телефону? А при чем тут вообще?.. Я на эти вопросы не отвечаю, только при личной встрече. Я не вижу, с кем говорю, не вижу вашего документа, удостоверяющего личность… Простите, не даю никаких комментариев, не могу!», – сказала Шмидт и положила трубку.

Другие работники центра беседовать с прессой также отказались.
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Мозырского районного социально-педагогического центра (СПЦ) направила в немецкий Фонд помощи детям Чернобыля список воспитанников, которым нужна...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Проверять водителей будет некому». Транспортники жалуются на условия работы и увольняются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика