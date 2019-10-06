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Белорусская таможня узнает о поступившем платеже в течение минуты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ускорить таможенное оформление позволит система мгновенных платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С октября таможня узнает о поступивших платежах в течение минуты с момента их уплаты. На 3 часа быстрее по сравнению с обычным поступлением.
Мало того, что быстро, так отныне ещё и круглосуточно 7 дней в неделю весь год, обеспечивая при этом режим времени, максимально приближенный к реальному. И даже в случае уплаты ночью или в выходной день информация об уплате таких платежей будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут.
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Новости Беларуси. Ускорить таможенное оформление позволит система мгновенных платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С октября таможня узнает о...
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