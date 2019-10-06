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Новости экономики за 07.10.2019

07.10.2019 19:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рейтинговое агентство Standard and Poor's подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне «В» со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 07.10.2019

Аналитики отмечают улучшение макроэкономической политики, что позволило стабилизировать уровень государственного долга и показатели инфляции. Ожидается, что внешнеэкономические дисбалансы Беларуси не увеличатся, правительство сохранит доступ к международным рынкам капитала и возможность получения поддержки от Российской Федерации для рефинансирования платежей по государственному долгу. По оценкам агентства, экономический рост в среднесрочной перспективе составит около 2 % ежегодно.

ЭКСПОРТ СЫРОВ В 2020 ГОДУ ДОСТИГНЕТ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Новости экономики за 07.10.2019

Экспорт сыров в стране достигнет 1 миллиарда долларов к концу следующего года. Амбициозные планы озвучивает профильное ведомство.

Белорусская таможня узнает о поступившем платеже в течение минуты

В 2018 году за рубеж продали 170 тысяч тонн продукта. Белорусские сыры покупали в 20 странах мира. За этот год рынки сбыта диверсифицировали. Уже поставки осуществляются в США и Канаду, Саудовскую Аравию, Ирак, Китай, Катар. Это очень интересные и перспективные рынки.

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИНСКА

Новости экономики за 07.10.2019

Комитет госконтроля предлагает оценить состояние улично-дорожной сети Минска. Посетителям сайта предлагают ответить на 8 вопросов, в том числе о проведении ремонтов и содержании дорог, освещении проезжей части, автомобильных стоянок и парковок.

Респонденты могут высказать свои предложения по улучшению организации, состояния, благоустройства столичной улично-дорожной сети. Интернет-опрос проводится до конца года.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Рейтинговое агентство Standard and Poor's подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне «В» со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости...
 
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