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После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отправная точка развития микрорайона. В Жодино открыли мост через Плису, на ремонт которого понадобилось четыре года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Конструкция соединяет город с микрорайоном «Заречье». Поэтому здесь был интенсивный поток транспорта и большая востребованность в переправе местных жителей. Пять лет назад мост был признан опасным для движения.
Современная конструкция – 23 метра длиной и весовой нагрузкой – 114 тонн. Сейчас через мост могут переправляться как легковые, так и грузовые машины без страха аварийной ситуации.
На ремонт из городского бюджета было выделено 780 тысяч рублей. Для жителей также оснастили пешеходную дорожку с освещением. В дальнейшем через мост планируется сделать еще один выезд на трассу М1.
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Новости Беларуси. Отправная точка развития микрорайона. В Жодино открыли мост через Плису, на ремонт которого понадобилось четыре года, сообщили в программе...
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