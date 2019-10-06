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В Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С огнем не шутят. В пожаре на улице Тикоцкого пострадал хозяин загоревшейся квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С ожогами он доставлен в больницу. Всего из горящего дома было эвакуировано 9 человек. В том числе и ребенок. Возгорание произошло поздно вечером 6 октября.
Мужчина тестировал походную плиту, подключив к ней газовый баллон. В результате произошла утечка газа, хозяин квартиры попытался ее предотвратить, но вместо этого спровоцировал пожар.
Огонь повредил имущество в нескольких квартирах, закопчена лестничная площадка.
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Новости Беларуси. С огнем не шутят. В пожаре на улице Тикоцкого пострадал хозяин загоревшейся квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С...
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