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В Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру

07.10.2019 19:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С огнем не шутят. В пожаре на улице Тикоцкого пострадал хозяин загоревшейся квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру

С ожогами он доставлен в больницу. Всего из горящего дома было эвакуировано 9 человек. В том числе и ребенок. Возгорание произошло поздно вечером 6 октября.

В Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру

Мужчина тестировал походную плиту, подключив к ней газовый баллон. В результате произошла утечка газа, хозяин квартиры попытался ее предотвратить, но вместо этого спровоцировал пожар.

В Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру

Огонь повредил имущество в нескольких квартирах, закопчена лестничная площадка.

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Новости Беларуси. С огнем не шутят. В пожаре на улице Тикоцкого пострадал хозяин загоревшейся квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С...
 
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