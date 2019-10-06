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В США заявили, что могли бы поставлять топливо для БелАЭС

07.10.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США призывают Литву и Беларусь поддерживать диалог в вопросе о строящейся Белорусской АЭС, причем США даже могли бы поставлять для нее топливо, заявила заместитель министра энергетики США Рита Барануол, сообщает Interfax.by.

«США призывают Литву и Беларусь продолжать общение и сохранить прозрачность. Я бы сказала, что реакторы ВВЭР, сходные с устанавливаемыми на БелАЭС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские поставщики топлива. Это уже делается на некоторых электростанциях в мире», — сказала Барануол в понедельник агентству BNS.

Ранее находящийся с визитом в Вильнюсе министр энергетики США Рик Перри заявил, что Литва должна общаться с МАГАТЭ и Беларусью по поводу БелАЭС в Островце, а США не будут участвовать в переговорах по этому вопросу.

«Да, мы это обсуждали. Я думаю, что все опасения по поводу атомной станции, — если позволите, повторю их оценки, я там не был, не углублялся в это, поэтому повторю то, чем поделился президент (Литвы. — ИФ) и другие — есть опасения по поводу безопасности электростанции в процессе строительства», — сказал Перри на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос агентства BNS о том, убедили ли его представители правительства Литвы в том, что станция строится без соблюдения всех требований безопасности.

«Есть МАГАТЭ, и роль этого агентства — обеспечить, чтобы такие объекты соответствовали международным стандартам», — отметил он.

«Не в наших целях вести переговоры о строительстве атомной станции в Европе, и я бы действительно оставил бы это лидерам страны, и в ведении переговоров с белорусами и МАГАТЭ», — добавил Перри.

«Я думаю, что все мы хотим увидеть по сути безопасную и экономичную программу атомной энергетики в различных странах мира. Надеюсь, что мы принесли туда новые технологии из США и из наших национальных лабораторий, которые работают с частным сектором, по некоторым из этих вопросов», — сказал он.

После встречи с Перри литовский президент Гитанас Науседа выразил надежду Литвы на то, что «США активно вступят в диалог с Беларусью с целью обеспечения безопасности БелАЭС».


«Эта электростанция представляет и опасность гибридных угроз в регионе Балтийских стран, поэтому очень важно, чтобы США обратили внимание на безопасность и сохранение демократических ценностей в Европе», — отметил президент.

В свою очередь министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что Литва получит поддержку США в вопросе ядерной безопасности.

«Могу подтвердить, что эта тема была одной из основных на всех встречах, мы говорили о различных мерах. Некоторые меры не новы, некоторые, возможно, обладают новыми оттенками, но очевидно, что некоторые элементы — я полагаю, мы их точно испробуем, будут несколько более эффективными, посмотрим», — сказал Вайчюнас на совместной пресс-конференции с Перри.

«Но у нас есть заверение и видение США, что в вопросах ядерной безопасности у нас есть большая поддержка США», — добавил он.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области (в 50 км от границы с Литвой) по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго — на 2020 год.

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС, которая находится в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск эти обвинения категорически отвергает.
 
Теги: Минск
 
 
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США призывают Литву и Беларусь поддерживать диалог в вопросе о строящейся Белорусской АЭС, причем США даже могли бы поставлять для нее топливо, заявила...
 
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