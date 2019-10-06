|
Лукашенко и Путин по телефону обсудили подготовку документов по интеграции
Источник материала: Партизан
Руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что главы государств обсуждали развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства, передает
Александр Лукашенко помимо прочего поздравил Владимира Путина с днем рождения.
Дорожную карту интеграции руководители стран должны подписать 8 декабря. Именно в этот день исполнится 20 лет Договору о союзном государстве.
Документ, предусматривающий интеграцию Беларуси и России, чиновники из двух стран готовят почти год. Содержание документа, а также главные моменты не озвучиваются для широкой публики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)