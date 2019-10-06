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Гомельские активисты поддержали Грету Тунберг

07.10.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисты призывают обратить внимание на экологические проблемы.
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Активисты объединения «ВелоГомель» начали фотопроект с хэштегом #IamGreta. Они снимаются в противогазах на фоне мусорок или заброшенных конструкций. К снимкам участники добавляют свои комментарии, почему они поддерживают Грету Тунберг, и выражают солидарность со шведской экоактивисткой, передает «Белсат».

В рамках фотопроекта солидарности гомельские велоледи повторили три знаменитые фотографии Греты Тунберг – в журналах GQ, Time и во время климатической забастовки. «Этот фотопроект скорее о душевной экологии, – говорит одна из участниц Светлана Король. – Ведь подросток претерпела волну хейтерства в связи со своими ментальными особенностями и активизмом. С точки зрения последнего я лично восхищаюсь этой девочкой. Она экоактивистка, ее голос зазвучал с высоких трибун, она привлекла внимание всего мира к проблемам экологии».


Виктория и Виталий Бабичевы, которые приняли участие в фотопроекте, призвали обратить внимание на экологические проблемы и начать их решать с себя: отказаться от излишнего потребительства, пластиковых пакетов, пищи животного происхождения.

«Наша семья пытается придерживаться разумного потребления, – говорит Виктория в комментарии к фото. – Мы установили фильтры для воды, отказались от бутилированной воды, в теплое время года основной транспорт для нас – велосипед, сортируем мусор, придерживаемся этического питания. Благодаря Грете, ее примеру, я чаще стала думать о «нужных вещах» для комфортной жизни. В моих привычках есть много чего, что нужно изменить. Изменения, прежде всего, нужно начинать с себя».
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Тех, кто также хочет выразить солидарность с Гретой Тунберг, инициаторы призывают поддержать фотопроект. Для этого нужно обращаться к фотографу объединения с хэштегом #IamGgreta.
 
Теги: Гомель
 
 
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Активисты призывают обратить внимание на экологические проблемы.
 
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