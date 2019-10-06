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Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»

07.10.2019 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Временное неудобство. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закрывают до конца месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»

Речь идёт о переходе по направлению к улице Клары Цеткин. Им чаще всего пользуются студенты Института журналистики БГУ. Больших проблем у минчан не возникнет – из перехода ведут две лестницы, а загородят только одну.

Также частично ограничили выход из подземки со станции «Могилёвская». Там работы продлятся до 19 октября.

Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Вся эта работа ведется в плановом порядке, чтобы было безопасное перемещение пассажиров и чтобы далее благоустраивались объекты территории метрополитена.

Люди в материале: Андрей Дроб
 
 
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Новости Беларуси. Временное неудобство. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закрывают до конца месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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