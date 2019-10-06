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Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Временное неудобство. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закрывают до конца месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь идёт о переходе по направлению к улице Клары Цеткин. Им чаще всего пользуются студенты Института журналистики БГУ. Больших проблем у минчан не возникнет – из перехода ведут две лестницы, а загородят только одну.
Также частично ограничили выход из подземки со станции «Могилёвская». Там работы продлятся до 19 октября.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
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Новости Беларуси. Временное неудобство. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закрывают до конца месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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