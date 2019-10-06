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Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 октября был последний день подачи документов и в областные избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомельской области уже сложился предварительный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина от 36 до 55 лет. Состоит в политической партии.
Жителям юго-восточного региона предстоит выбрать 17 представителей для работы в парламенте страны.
Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
Окончательный список кандидатов станет известен 17 октября. У областных избирательных комиссий есть 10 дней на проверку документов, поданных для регистрации.
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Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты
Новости Беларуси. 7 октября был последний день подачи документов и в областные избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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