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«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Напряженная ситуация была на дорогах. За день в нашей стране произошло сразу несколько крупных ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате есть погибшие и пострадавшие. Так, на столичном проспекте Независимости столкнулись сразу 5 машин. Движение было частично парализовано. Обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом выясняют в Мозыре. А в Глубокском районе лобовое столкновение привело к гибели двух человек.
Василий Иванович в тот страшный момент был за рулём маршрутки. После мощного удара от столкновения с легковушкой сразу бросился к пассажирам. Все 10 не пострадали. Мужчина водит авто уже около 30 лет, считает: не что иное, как опасный манёвр стоил жизни водителя легковушки.
Василий Нестеров, участник ДТП:
Водителю легковушки, который скончался на месте ДТП, было всего 38. От машины погибшего практически ничего не осталось. Разлетелось всё по частям. А вот его пассажира можно считать чудом уцелевшим.
Надежда Ивитинская, инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На место аварии прибыли экстренные службы. На тот момент некоторые водители, очевидцы трагедии, припарковали машины у обочины, чтоб вызвать скорую и МЧС.
Оксана Семашко, корреспондент:
У Веры это первое в жизни ДТП. Беда пришла, откуда и не ждала. Говорит, сначала даже не успела испугаться.
Вера Мятникова, участница ДТП:
Три человека сейчас проходят лечение к больнице. У них травмы средней степени тяжести. Каждый в состоянии.
Найеф Салех, заведующий приёмным отделением Минской областной клинической больницы:
Но в сводках новостей сегодня фигурирует не только Минск. Волной крупных ДТП захлестнуло всю Беларусь.
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Новости Беларуси. Напряженная ситуация была на дорогах. За день в нашей стране произошло сразу несколько крупных ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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