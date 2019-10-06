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«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время «Минского диалога» прозвучало мнение, что обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси. Форум по безопасности в Европе собрал экспертов из Старого Света, США, Азии, Ближнего Востока. Всего – около 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тем, которые обсуждаются, – безопасность, основанная на сотрудничестве; контроль над вооружениями; политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта в Украине.
Более 700 участников из полусотни стран. «Минский диалог» который раз собирает экспертов по международной безопасности из совершенно разных структур, государств и континентов. И это неслучайно. Столица Беларуси давно обрел статус площадки для мирных переговоров.
Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поддержание мира и стабильности – наш национальный приоритет, при этом бездействие опасно. Такова позиция Беларуси. Причем предоставляя площадку для диалога, страна не дружит против кого-то. Наоборот, на сессии приходят противники, а уходят – единомышленники. Это цель «Минского диалога».
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Много говорили о партнерстве интеграционных проектов. ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН. Объединениями Латинской Америки, Африки. Это и создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, от Шанхая до Джакарты. И демонстрация дружбы, и снятие политических барьеров между ними.
Брэд Фреден, директор офиса Восточной Европы Государственного департамента США:
По данным ООН, сегодня в мире 65 миллионов человек бегут в другие страны из-за ситуации на родине. Большая часть этой цифры – дети.
На военные конфликты в мире тратится 13 триллионов долларов – это 13 % от ВВП планеты. В данный момент на Земле – 50 горячих точек.
Елена Коростелева, директор Центра глобальной Европы (Университет Кента, Великобритания):
Жаклин Перкинс, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Евгений Прейгерман, учредитель и директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Форум продлится еще один день. Итогом «Минского диалога» станет, так называемая «policy paper». Чтобы фиксировать идеи, прозвучавшие на сессиях, будут работать международные корреспонденты. Документ – своего рода гид, рекомендация для сильных мира сего, как разрешить тот или иной конфликт. Вероятно, его материалы будут внедрены в жизнь в ближайшее время.
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«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»
Новости Беларуси. Во время «Минского диалога» прозвучало мнение, что обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси. Форум по...
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