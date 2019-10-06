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«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

07.10.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время «Минского диалога» прозвучало мнение, что обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси. Форум по безопасности в Европе собрал экспертов из Старого Света, США, Азии, Ближнего Востока. Всего – около 700 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тем, которые обсуждаются, – безопасность, основанная на сотрудничестве; контроль над вооружениями; политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта в Украине.

Тему продолжит – Дмитрий Боярович.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Более 700 участников из полусотни стран. «Минский диалог» который раз собирает экспертов по международной безопасности из совершенно разных структур, государств и континентов. И это неслучайно. Столица Беларуси давно обрел статус площадки для мирных переговоров.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Имидж минской переговорной площадки серьезно повысился. Сегодня очень многие рассчитывают на то, что в Минске, как в нейтральной площадке, можно вести честный и откровенный разговор. Для нас это очень важно.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»


Дмитрий Боярович, корреспондент:
Тема форума «Отойти от края пропасти». Да, возможно, звучит панически. Однако исследования организаторов показывают: эрозия Ялтинско-Потсдамской системы, критическое разъединение, напряженность по линии «Восток-Запад» – всё это делает нынешнюю ситуацию с безопасностью в регионе непредсказуемой.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Поддержание мира и стабильности – наш национальный приоритет, при этом бездействие опасно. Такова позиция Беларуси. Причем предоставляя площадку для диалога, страна не дружит против кого-то. Наоборот, на сессии приходят противники, а уходят – единомышленники. Это цель «Минского диалога».

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Конфронтационная риторика присутствует, нужно сделать все, чтобы избежать этой риторики. Я думаю, этот форум внесет свой вклад в то, чтобы избежать образования новых разделительных линий не только на нашем континенте, но в мире в целом.

«Важно, чтобы сегодня разговор шёл не в обвинительном уклоне»: Владимир Макей на форуме «Минский диалог»

Много говорили о партнерстве интеграционных проектов. ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН. Объединениями Латинской Америки, Африки. Это и создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, от Шанхая до Джакарты. И демонстрация дружбы, и снятие политических барьеров между ними.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Брэд Фреден, директор офиса Восточной Европы Государственного департамента США:
Беларусь, предоставляя площадку для переговоров, прыгает выше головы. Это очень важный вклад в обеспечение безопасности в мире. Для страны с населением 10 миллионов человек – это немыслимо.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

По данным ООН, сегодня в мире 65 миллионов человек бегут в другие страны из-за ситуации на родине. Большая часть этой цифры – дети.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

На военные конфликты в мире тратится 13 триллионов долларов – это 13 % от ВВП планеты. В данный момент на Земле – 50 горячих точек.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Елена Коростелева, директор Центра глобальной Европы (Университет Кента, Великобритания):
Мы живем в очень сложной обстановке. Если где-то что-то произойдет, то это аукнется во всех частях земного шара. Но помимо этого ситуация неопределенности и отсутствие контроля. Никто не может контролировать ситуацию даже на уровне малых и средних государств.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Жаклин Перкинс, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Проблемы, с которыми сталкивается Европа – неподконтрольная эмиграция, экономические проблемы, терроризм – возникают из-за недопонимания, недостатка диалога. И эта площадка призвана обсудить эти и другие проблемы. Что в конечном счете приведет к их решению.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»


Среди тем, которые обсудят на форуме – контроль над вооружениями; ситуация на востоке Украины; безопасность, основанная на сотрудничестве; политика работы журналистов в условиях конфронтации. Эксперты обсудят, реальны ли точки соприкосновения между ЕС - ЕвраЗЭС и инициативой Китая «Один пояс – один путь».

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Евгений Прейгерман, учредитель и директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:
То, что в этом году мы не просто продолжаем форум, но он получает намного больший интерес. И с точки зрения количества участников, и уровня этих участников, освещения в СМИ, это говорит о том, что главный итог первого форума достигнут. Мы заложили тропинку, по которой, я надеюсь, очень уверенно будем с большими усилиями идти и развивать эту повестку дня.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»


Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Беларуси:
Я абсолютно убежден в том, что все, что будет наработано в эти дни в Минске, ляжет на рабочие столы министров иностранных дел, руководителей государств, парламентариев. Это все в плюс.

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

Форум продлится еще один день. Итогом «Минского диалога» станет, так называемая «policy paper». Чтобы фиксировать идеи, прозвучавшие на сессиях, будут работать международные корреспонденты. Документ – своего рода гид, рекомендация для сильных мира сего, как разрешить тот или иной конфликт. Вероятно, его материалы будут внедрены в жизнь в ближайшее время.

Люди в материале: Валерий Воронецкий, Дмитрий Боярович, Владимир Макей, Брэд Фреден, Дмитрий Мезенцев, Елена Коростелева, Жаклин Перкинс, Евгений Прейгерман
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время «Минского диалога» прозвучало мнение, что обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси. Форум по...
 
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