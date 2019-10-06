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В Гродно ГАИ и МЧС два часа ловили бегавшую по улицам курицу

07.10.2019 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Гродно Станислав Цибинский в центре города пытался спасти курицу, которая выбегала на дорогу и могла спровоцировать аварийную ситуацию.

На помощь мужчина позвал сотрудников ГАИ и МЧС, а операцию по спасению птицы заняла около двух часов, пишет Hrodna.life.

— Ситуация необычная, но кто-то ведь должен был это сделать. Сначала курица шла по Мостовой, а потом стала выбегать на дорогу. Я пытался ее словить, бегал за ней и отгонял под мост, но птица все равно выбегала. Тогда я решил позвонить в МЧС и милицию. Та меня перенаправила в ГАИ. Никто не хотел реагировать на мои звонки, все просто смеялись. Только после пятого звонка приехали сотрудники. Они сказали, что это не их дело, но помогли вызвонить службу по отлову животных.


Станислав говорит, что и эти работники не хотели ловить курицы, ссылаясь на другую специфику.

— Говорили, что занимаются котами и собаками. А птицами кто займется? Это ж чья-то собственность, тем более что создает проблему на дороге. В результате мне пришлось потратить более двух часов своего времени, чтобы городские службы обратили внимание на проблему. «Ловцы» забрали курицу в Пункт временного содержания безнадзорных животных. Пообещали, что свяжутся с местным участковым, который будет искать владельцев птицы. Общими усилиями мы спасли курицу и обезопасили водителей на дороге. Надеюсь, скоро объявится хозяин.
 
Теги: Гродно
 
 
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Житель Гродно Станислав Цибинский в центре города пытался спасти курицу, которая выбегала на дорогу и могла спровоцировать аварийную ситуацию.
 
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