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Венедиктов об интеграции: Если не нравится путь Лукашенко, изберите другого

07.10.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказал политическому обозревателю Александру Класковскому свою точку зрения на интеграцию Беларуси и России.

Это произошло на «Минском форуме» 7 октября. Видео беседы опубликовало Еврорадио.

В частности, Алексей Венедиктов отметил, что декларации можно подписывать сколь угодно.

— Что-нибудь да подпишут, — отметил Венедиктов, подчеркнув, что дата ничего не значит.


Главное, по мнению Венедиктова, суть и то, как будут решаться имеющиеся вопросы.


На вопрос, не несет ли этот документ угрозу белорусскому суверенитету, редактор «Эха» отметил:

— Угрозу белорусскому суверенитету могут определить только белорусы. Это не несет угрозу российскому суверенитету — скажу я, как человек, имеющий российский паспорт.

Между тем, Венедиктов считает, что «это очень серьезный вопрос»:

— Потому что это называется «поделиться суверенитетом». Как России, так и Беларуси. И мы знаем, что президент Путин не любит делиться суверенитетом. Я думаю, что президент Лукашенко тоже не любит делиться суверенитетом. Проблема… Компромисс. Пусть президенты и решают.

Венедиктов отметил, что по-прежнему считает, что апгрейдом Союзного государства Владимир Путин будет стараться решить для себя проблему 2024 года.

— Как говорят, сегодня «ты — прэзідэнт, я — віцэ-прэзідэнт», а завтра наоборот, — отметил Венедиктов, перейдя на белорусский язык.


В любом случае, по мнению собеседника, это решение должно приниматься именно властями.

— Есть кому думать, пусть думают, — отметил Венедиктов.

На уточняющий вопрос «Еврорадио», зависит ли тут что-то от народа, редактор «Эха» заявил:

— Это зависит от народа, который избирает руководителей, движущихся по тому или иному пути. Когда вы избираете руководителя, вы избираете вместе с ним путь, вы ему даете мандат и доверяете ему делать то, что он делает. Все! Если не нравится путь, изберите другого. Так же, как я могу сказать и своим согражданам.
 
 
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Редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказал политическому обозревателю Александру Класковскому свою точку зрения на интеграцию Беларуси и России.
 
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