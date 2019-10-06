Лукашенко назначил нового зампреда Госпогранкомитета





Роман Подлинев. Фото: Госпогранкомитет









Ранее Роман Подлинев возглавлял управление международного сотрудничества Госпогранкомитета. Управление находится в непосредственном подчинении у председателя комитета. Оно занимается организацией взаимодействия с органами пограничной охраны иностранных государств и международными организациями по пограничным вопросам. Также в сферу деятельности управления входит реализация программ международной технической помощи.