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Лукашенко назначил нового зампреда Госпогранкомитета

07.10.2019 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси сегодня подписал указ №371 от 7 октября. Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Государственного пограничного комитета полковника Романа Подлинева, сообщает пресс-служба президента.


Роман Подлинев. Фото: Госпогранкомитет


Ранее Роман Подлинев возглавлял управление международного сотрудничества Госпогранкомитета. Управление находится в непосредственном подчинении у председателя комитета. Оно занимается организацией взаимодействия с органами пограничной охраны иностранных государств и международными организациями по пограничным вопросам. Также в сферу деятельности управления входит реализация программ международной технической помощи.
 
 
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Президент Беларуси сегодня подписал указ №371 от 7 октября. Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Государственного пограничного комитета...
 
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