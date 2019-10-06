Госпогранкомитет получит международную техническую помощь для работы со СМИ

reform.by Документ был подписан сегодня на встрече председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и главы представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнала Гаджиева, пишет





Новый проект будет финансироваться МОМ из средств внутреннего фонда MOM IDF. Он предназначен для развития связей с общественностью и работы со СМИ. В рамках проекта будут проводится информационные кампании, обучающие тренинги и семинары, а также планируется разработать мобильное приложение.