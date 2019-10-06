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Трамп угрожает уничтожить экономику Турции: я это уже делал

07.10.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить и стереть" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, считаю за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я это делал раньше!)" - написал он в своем Twitter.

"Они должны, с Европой и другими, надзирать над захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию. США великие!" - добавил Трамп.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.


Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG. Анкара считает курдов, которые являются союзниками США, террористами.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.
 
 
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Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить и стереть" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после...
 
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