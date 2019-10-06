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Сборная Беларуси готовится сразиться с футболистами из Эстонии и Нидерландов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести два домашних матча квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе подопечные Михаила Мархеля сыграют с командами Эстонии и Нидерландов.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести два домашних матча квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой...
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