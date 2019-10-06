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В Беларуси продлят программу помощи многодетным семьям

07.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси по указу президента программу семейного капитала продлят еще на четыре года. Такая форма поддержки многодетных семей действует в стране с 2015-го, передает телеканал «МИР 24».

За это время ей воспользовались 74 тысячи семей. Сейчас правила получения субсидии несколько изменились. Так, расширился список условий, при которых семейным капиталом можно пользоваться досрочно. Среди них – получение платного образования, улучшение жилищных условий и некоторые виды медицинской помощи.

«Теперь семейный капитал будет устанавливаться не в размере 10 тысяч долларов, а в белорусских рублях. Это 22,5 тысячи белорусских рублей. Ежегодно сумма семейного капитала будет индексироваться на индекс потребительских цен за прошлый год, то есть покупательская способность в связи с инфляцией падать не будет», – рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков.

Специалисты отмечают положительный эффект этой программы: жительницы Беларуси стали чаще рожать третьего и последующих детей. За последние пять лет этот показатель вырос практически на 30%.



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Такая форма поддержки действует в стране с 2015-го. За это время ей воспользовались 74 тысячи семей.
 
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