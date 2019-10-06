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В Беларуси продлят программу помощи многодетным семьям
07.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси по указу президента программу семейного капитала продлят еще на четыре года. Такая форма поддержки многодетных семей действует в стране с 2015-го, передает телеканал «МИР 24».
Специалисты отмечают положительный эффект этой программы: жительницы Беларуси стали чаще рожать третьего и последующих детей. За последние пять лет этот показатель вырос практически на 30%.
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Такая форма поддержки действует в стране с 2015-го. За это время ей воспользовались 74 тысячи семей.
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