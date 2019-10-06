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«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно уже «оценили» работу местных коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для жителей четырёх домов по проспекту Клецкова выход в собственный двор превратился в испытание. После ремонта теплотрассы придомовая территория, мягко сказать, не лучшее место для прогулок.
Дело в том, что коммунальники трубы поменяли еще полгода назад, а вот убрать рабочее место забыли. Местные жители не хотели выносить сор из двора до последнего, но в итоге позвонили на горячую линию телеканала СТВ и обратились за помощью.
Двор, как после бомбёжки, говорят местные жители, и с опаской следят за прогнозом погоды. Ведь даже маленький дождь становится здесь большой проблемой.
Территория превращается в грязное месиво, дополняют картину строительные арт-объекты: трубы, куски арматуры, поломанный бордюр и груды выбитого асфальта – кто это будет убирать?
Виктор Каспарчук, житель Гродно:
Вера Мартишик, жительница Гродно:
Разруха и мусор мозолит глаза гродненцам ещё с апреля, а малыши уже полгода не могут нормально поиграть на детской площадке – она ведь как из фильма-катастрофы. Перепахала строительная техника даже часть двора детского сада.
Галина Буро, корреспондент:
По паспорту объекта – завершить работы, как утверждают жители, обещали в июне, потом дату окончания ремонта убрали. А вскоре исчез и сам паспорт объекта.
Янина Габец, председатель ЖСПК дома №14:
С коллективным письмом жильцы обратились в коммунальную службу. Ответ получили – благоустройство двора сделают до 28 октября. Правда, пока на эти работы не нашлось подрядчика.
Вячеслав Наливайко, заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно:
Галина Буро:
Вячеслав Наливайко:
А вот местные жители такой энтузиазм всё же ставят под сомнение. Сезон благоустройства заканчивается, по ночам первые заморозки. Успеют ли? Если нет, жильцы начнут собирать подписи для обращения в более высокие инстанции.
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«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки
Новости Беларуси. В Гродно уже «оценили» работу местных коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей четырёх домов по проспекту...
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