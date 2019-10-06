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«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

07.10.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно уже «оценили» работу местных коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для жителей четырёх домов по проспекту Клецкова выход в собственный двор превратился в испытание. После ремонта теплотрассы придомовая территория, мягко сказать, не лучшее место для прогулок.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Дело в том, что коммунальники трубы поменяли еще полгода назад, а вот убрать рабочее место забыли. Местные жители не хотели выносить сор из двора до последнего, но в итоге позвонили на горячую линию телеканала СТВ и обратились за помощью.

Галина Буро оценила уровень загрязнения.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Двор, как после бомбёжки, говорят местные жители, и с опаской следят за прогнозом погоды. Ведь даже маленький дождь становится здесь большой проблемой.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Территория превращается в грязное месиво, дополняют картину строительные арт-объекты: трубы, куски арматуры, поломанный бордюр и груды выбитого асфальта – кто это будет убирать?

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Виктор Каспарчук, житель Гродно:
Все асфальтные тротуары разрушены, чтобы перейти, надо перепрыгивать там. Деревья тоже самое – взяли просто срубили и валяются. Мачта опоры осветительной просто на углу лежит, и никому до неё дела нет.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Вера Мартишик, жительница Гродно:
К мусоркам не подойти, бордюры все разрушены, падаешь, цепляешься в темноте.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Разруха и мусор мозолит глаза гродненцам ещё с апреля, а малыши уже полгода не могут нормально поиграть на детской площадке – она ведь как из фильма-катастрофы. Перепахала строительная техника даже часть двора детского сада.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Галина Буро, корреспондент:
Особенно беспокоит местных жителей территория возле детского сада с полным списком атрибутов совсем недетского досуга. Например, открытые люки. Да, надо сказать, строители оградили их забором. Но разве он способен кого-то остановить. 

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

По паспорту объекта – завершить работы, как утверждают жители, обещали в июне, потом дату окончания ремонта убрали. А вскоре исчез и сам паспорт объекта.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Янина Габец, председатель ЖСПК дома №14:
Строительную технику убрали на той неделе полностью. Ну и народ волнуется, что может уже ничего больше и делать-то не будут.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

С коллективным письмом жильцы обратились в коммунальную службу. Ответ получили – благоустройство двора сделают до 28 октября. Правда, пока на эти работы не нашлось подрядчика.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Вячеслав Наливайко, заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно:
Были проведены торги по закупке подрядной организации для благоустройства, но они не состоялись, проводились 1 октября, никто не участвовал в данной процедуре. Повторно торги будем проводить 9 октября.

Галина Буро:
То, есть, по сути, останется меньше 20 дней, вы думаете за это время они успеют здесь сделать полное благоустройство, учитывая, что объём работ очень большой.

Вячеслав Наливайко:
Я думаю, успеют.

«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

А вот местные жители такой энтузиазм всё же ставят под сомнение. Сезон благоустройства заканчивается, по ночам первые заморозки. Успеют ли? Если нет, жильцы начнут собирать подписи для обращения в более высокие инстанции.

Люди в материале: Вячеслав Наливайко, Галина Буро, Вера Мартишик, Виктор Каспарчук, Янина Габец
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно уже «оценили» работу местных коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Для жителей четырёх домов по проспекту...
 
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