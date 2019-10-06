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Сергей Яромко вызвал 23 игрока на матчи евроотбора: «Это обойма приехала»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу также готовится к матчам евроотбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главный тренер нашей команды Сергей Яромко вызвал 23 игрока. В их числе и лучший бомбардир национального чемпионата, нападающий РЦОР-БГУ – Илья Шкурин. В заявке также есть несколько легионеров – например, форвард львовских «Карпат» Кирилл Кириленко.
11 октября в Жодино белорусы сыграют со сверстниками из Норвегии, а 15 октября на выезде встретятся с киприотами.
Сергей Яромко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу (U-21):
Напомним, ранее наша молодежка в отборочном турнире разгромила «Гибралтар» – 10:0, а во втором поединке уступила «Португалии» – 0:2.
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу также готовится к матчам евроотбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер нашей команды...
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