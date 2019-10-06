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Кирилл Готовец о поражении «Ак Барсу»: «Пару ошибок привели к таким курьёзным голам»

07.10.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

6 октября парням Крэйга Вудкрофта противостоял лидер Востока – казанский «Ак Барс». В первой 20-минутке «динамовцы» смотрелись уверенно, создав несколько опасных моментов у ворот соперника, но счет не открыли.

Кирилл Готовец о поражении «Ак Барсу»: «Пару ошибок привели к таким курьёзным голам»

А вот гости своими шансами во втором периоде воспользовались. Отличились Зарипов и Галимов. Чуть позже Паре сократил отставание в счёте до минимума. Но вернуться в игру не удалось.

Кирилл Готовец о поражении «Ак Барсу»: «Пару ошибок привели к таким курьёзным голам»

В третьем периоде Галимов забросил свою вторую шайбу, оформив дубль. А затем отличился еще и Галиев. На исходе встречи красный фонарь за чужими воротами зажег «динамовец» Пулккинен, но от поражения это «зубров» не спасло – 2:4.

Кирилл Готовец о поражении «Ак Барсу»: «Пару ошибок привели к таким курьёзным голам»

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
В первый период хорошо отыграли. Считаю, даже превосходили «Ак Барс» в скорости и движении. Пару ошибок привели к таким курьезным голам. Нужно было догонять, а так всегда тяжелее. Первый период хорошо играли, нужно тренироваться над тем, чтобы все 60 минут играть в таком темпе.

Впереди у минчан выездная серия. В среду «зубров» ждет рижское «Динамо», в пятницу «Йокерит», а в воскресенье – «Витязь».

Люди в материале: Кирилл Готовец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  6 октября парням Крэйга...
 
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