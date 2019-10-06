|
Кирилл Готовец о поражении «Ак Барсу»: «Пару ошибок привели к таким курьёзным голам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
6 октября парням Крэйга Вудкрофта противостоял лидер Востока – казанский «Ак Барс». В первой 20-минутке «динамовцы» смотрелись уверенно, создав несколько опасных моментов у ворот соперника, но счет не открыли.
А вот гости своими шансами во втором периоде воспользовались. Отличились Зарипов и Галимов. Чуть позже Паре сократил отставание в счёте до минимума. Но вернуться в игру не удалось.
В третьем периоде Галимов забросил свою вторую шайбу, оформив дубль. А затем отличился еще и Галиев. На исходе встречи красный фонарь за чужими воротами зажег «динамовец» Пулккинен, но от поражения это «зубров» не спасло – 2:4.
Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Впереди у минчан выездная серия. В среду «зубров» ждет рижское «Динамо», в пятницу «Йокерит», а в воскресенье – «Витязь».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 октября парням Крэйга...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)