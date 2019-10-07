На заседании облисполкома рассмотрели состояние работы по сокращению количества пустующего, ветхого и аварийного государственного жилищного фонда в Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





Провел заседание председатель облисполкома Владимир Кравцов. В работе исполкома принял участие помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.





На Гродненщине в ходе инвентаризации выявлено 1433 пустующих жилых помещения: 896 квартир в домах и 537 одноквартирных жилых домов. Основная доля такого жилья находится в сельских населенных пунктах, и больше всего — в Слонимском, Лидском, Свислочском, Островецком, Волковысском районах.





— Нужно разобраться, почему при наличии в очереди на получение жилья 67 тысяч человек, этот резерв используется не так эффективно, как следует,— поставил задачу Владимир Кравцов. – Спрос на жилье есть, и в то же время государственная собственность порой пустует, не используется. При этом имеются все законные основания для вовлечения подобных помещений в оборот. Вопрос непростой, и при его решении не должно быть формализма. Чтобы привести такое жилье в порядок и сделать его пригодным для проживания, нужны финансовые средства, и они облисполкомом предусмотрены. Поэтому нужно работу активизировать.

Что же тормозит решение судеб таких неиспользуемых домов и квартир? Что делается, чтобы пустующего жилья стало меньше?

Эти вопросы были заданы руководителям районов, где проблема стоит наиболее остро. И особенно – на селе.

Как выяснилось, на местах поэтапно справляются с этой задачей. В большинстве своем, это жилье с устаревшими качественными характеристиками, частично без удобств. Чтобы заселить жилье, его необходимо реконструировать. И такая работа постепенно ведется.





— В каждом районе должен быть разработан график, предусмотрены средства,- подчеркнул губернатор.

Примеры, когда жилье нашло новых хозяев после обновления, есть. Такую работу нужно продолжать.

Если же жилище непригодно к реновации, тогда актуально другое решение – снос. Правда, процедура эта по законодательству проходит поэтапно и занимает определенное время.

Вопрос выделения средств на ремонт пустующих жилых помещений в области отрегулирован. Так, в 2017 году выделялись средства на ремонт 25 квартир, в 2018 году – 35 квартир, за девять месяцев нынешнего года – 46 квартир. Но этого недостаточно, поскольку не до конца используется даже предусмотренный законодательством на текущий ремонт объем средств в размере 10 процентов. Это сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Елена Касперович.





Разработан алгоритм для выделения средств на ремонт помещений после выселения должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, который направлен в горрайисполкомы с предложением провести необходимые мероприятия и обратиться в облисполком за получением средств. Пока что ремонт такого жилья смогли организовать в Гродно. Как сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, после инвентаризации разобрались со всеми пустующими квартирами. Часть тех, которые находятся в центре города, будут переведены в нежилые и предложены через аукцион предпринимателям для использования в развитии малого и среднего бизнеса. Шесть одноквартирных жилых домов снесут.

Кроме ремонта, средства от предоставления арендного жилья могут направляться на реконструкцию жилых помещений. Эта тема стала особым предметом обсуждения на заседании облисполкома, поскольку речь идет о повышении благоустройства пустующего жилья.

Особенно актуально сокращение пустующего жилья в сельской местности — более 80 процентов от общего их количества по области. Один из способов сокращения пустующих помещений в сельской местности – продажа их гражданам, порядок проведения которой определен Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2018 года №237 «О распоряжении государственным жилищным фондом». В соответствии с указом эти решения принимают районные Советы депутатов. Губернатор поручил более активно проводить эту работу.





Особый разговор состоялся о судьбе ветхих аварийных домов. С начала года снесено всего 17 таких домов, из них 6 в Гродно. И здесь, по мнению председателя облисполкома, работа по определению дальнейшей судьбы таких домов должна активизироваться. Так, мероприятиями по сокращению количества пустующих домов, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций, которые разработал комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, предусмотрен снос 507 ветхих домов. В нынешнем году порядка двух десятков ветхих домов уже снесено в сельской местности.

На 2019 — 2029 годы предусмотрен снос 360 домов, ремонт 411 помещений, реконструкция 35 и продажа 249 помещений.

На заседании исполкома заслушаны отчеты руководителей некоторых райисполкомов о проделанной работе по обсуждаемому вопросу. Владимир Кравцов в итоге резюмировал, что у органов местной власти есть четкое представление, по какому пути нужно двигаться, как распорядиться неиспользуемым государственным жилищным фондом. При этом областному управлению ЖКХ нужно проводить для них семинары по обмену опытом, изучать его в других регионах страны, привлекать к важной работе специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

Николай ШЛЫК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/