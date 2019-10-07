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Сентябрь этого года стал самым жарким в истории

07.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сентябрь этого года стал самым жарким в истории

Минувший сентябрь оказался самым теплым за все время наблюдений, сообщили в службе мониторинга спутникового наблюдения Европейского Союза, пишет Phys.org.

В сентябре глобальная температура превысила средний показатель на 0,57 градуса. Таким образом, первый месяц осени стал частью аномально жаркого лета 2019 года и установил исторический рекорд. На протяжении четырех месяцев подряд на планете регистрировали рекордные или близкие к тому показатели.

Самым жарким сентябрь был в центральной и восточной части США, на Монгольском плато и в некоторых частях Арктики. А вот в Европе, юго-западной части России, а также в отдельных областях Антарктиды столбик термометра, наоборот, опускался ниже климатической нормы. Однако на общую тенденцию это не повлияло.

Ученые отмечают, что в целом средняя температура на Земле уже повысилась более чем на 1 градус Цельсия и в будущем будет лишь подниматься, так как объемы парниковых газов продолжают расти.

sb.by
 
 
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Минувший сентябрь оказался самым теплым за все время наблюдений, сообщили в службе мониторинга спутникового наблюдения Европейского Союза, пишет Phys.org. В сентябре...
 
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