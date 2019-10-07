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У белорусов сложилось особо хорошее отношение к грузинам — Александр Лукашенко

07.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

У белорусов сложилось особо хорошее отношение к грузинам — Александр Лукашенко

У белорусов сложилось особо хорошее, уважительное отношение к грузинам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

Грузинский гость передал самые теплые слова от своего народа. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы заслужили такое отношение, так как всегда относились к грузинскому народу с большим уважением.

По обоюдному мнению сторон, добрые отношения между двумя народами подкрепляются хорошей динамикой развития сотрудничества Беларуси и Грузии. На встрече речь зашла о высоком качестве белорусской продукции. Для грузин надпись на этикетке «сделано в Беларуси» стала серьезным брендом, отметил экс-президент Грузии. Он подчеркнул, что в стране высоко ценят в том числе белорусскую молочную продукцию, есть перспективные проекты развития связей в этом направлении.

Александр Лукашенко, говоря о развитии двусторонних отношений, отметил: «Когда-то мы мечтали заложить фундамент, а сегодня что-то получилось и можно уже какой-то дом выстраивать».

Экс-президент Грузии выразил благодарность за масштабную организацию грузинского праздника «Тбилисоба» в Минске, который стал популярным у белорусов.

«Это заслуга грузин. Вы почувствовали: у нас особое отношение к грузинам, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Обычно такие камерные, на небольшое количество людей, праздники, а тут пришли тысячи минчан и гостей, и грузин много было — тех, которые живут у нас и которые приехали специально. Послу всегда говорят, что надо эти праздники проводить чаще».

Наряду с этим на встрече речь шла о международной ситуации, в связи с чем Президент Беларуси отметил: «У нас тут всего хватает. Мы как в горячем котле — со всех сторон подогревают». Георгий Маргвелашвили высоко оценил международные инициативы Беларуси, направленные на укрепление стабильности в регионе и мире.

Договорная база белорусско-грузинского сотрудничества включает более 60 соглашений. По итогам 2018 года взаимный товарооборот составил $87,1 млн, из которых белорусский экспорт — $64,7 млн. На белорусском рынке действуют 17 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 11 совместных и 6 иностранных. В Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. Кроме того, в Тбилиси и Батуми открыты 2 мебельных салона по реализации продукции «Пинскдрева», а также 10 магазинов белорусского продовольствия. Налажено производство белорусских лифтов, а с этого года — выпуск белорусских тракторов малой мощности.

 
Теги: Минск
 
 
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У белорусов сложилось особо хорошее, уважительное отношение к грузинам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с
 
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