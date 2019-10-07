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Все-таки сдались. Власти Кракова согласились провести III Европейские игры

07.10.2019 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Кракова и Малопольского воеводства Польши подписали письмо о намерении официально подтвердить свое совместное сотрудничество в организации III Европейских игр в 2023 году, сообщается на сайте Европейских олимпийских комитетов.

Документ был подписал в том числе главой Кракова Яцеком Майхровски и президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Краницким.

В соглашении стороны обязуются совместно взять на себя ответственность за подготовку и проведение Игр.

— Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий, — сказал глава Кракова Яцек Майхровски. — Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и, прежде всего, для развития спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города.

Напомним, решение о выборе Кракова местом проведения третьих Игр было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Вскоре после этого Яцек Майхровски заявил, что город, возможно, откажется от международных соревнований из-за отсутствия финансирования.

Тогда в интервью Gazeta Wyborcza Майхровски рассказал, что город Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет от Варшавы и Олимпийского комитета Польши деталей по поводу финансирования.


— Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов, сказал мэр Кракова.

Европейские игры в Кракове в то время раскритиковал и депутат «Гражданской платформы» Гжегож Липец. Он написал в социальных сетях о том, что «Европейские игры не имеют никакого спортивного престижа».

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — в 2019 году в Минске с 21 по 30 июня. В них приняло участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Кракова и Малопольского воеводства Польши подписали письмо о намерении официально подтвердить свое совместное сотрудничество в организации III...
 
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